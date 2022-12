Ses imagotag : Après avoir gagné 1200% en 10 ans en Bourse, les étiquettes intelligentes SES-Imagotag au SBF 120

(BFM Bourse) - SES-Imagotag intégrera le deuxième indice phare de la Bourse de Paris le lundi 19 décembre, à l’ouverture du marché. Quadient en sort. Le CAC 40 gardera sa composition actuelle.

Comme à chaque trimestre, Euronext fait le ménage dans ses indices. L’opérateur boursier a annoncé jeudi soir le résultat de sa revue trimestrielle sur les indices de la Bourse de Paris.

Du côté du CAC 40, aucun changement à noter comme depuis plus d'un an. Il faut remonter au mois de septembre 2021 pour avoir la trace d'une modification des pensionnaires de l'indice phare de la cote parisienne. L'entreprise de services informatiques Atos avait alors dû céder sa place au profit d'Eurofins Scientific qui avait vu son activité s'envoler pendant la crise du Covid.

Sur le SBF 120 en revanche, il y a du changement. SES-Imagotag fera son entrée le 19 décembre sur le deuxième plus grand indice de la Bourse de Paris évinçant au passage Quadient du SBF 120.

Un parcours boursier impressionnant pour SES-Imagotag

C'est une consécration pour le spécialiste des étiquettes intelligentes SES-Imagotag. Le groupe fondé au début des années 90 rejoindra cet indice, alors qu'il a réalisé un parcours boursier remarquable sur les dernières années. L'action du leader mondial de l'étiquetage électronique des articles dans l'univers du commerce physique gagne plus de 70% depuis le début de l'année et même... plus de 1200% sur les dix dernières années.

SES-Imagotag a enchaîné les records boursiers après avoir fait part d'une croissance exceptionnelle au fil des trimestres. Entre juin et septembre, SES Imagotag a affiché par exemple une insolente croissance de 107,9%, portée par une activité dynamique en Europe mais également aux Etats-Unis, où le groupe a déployé ses étiquettes dans les hypermarchés du géant Walmart.

"Record après record, SES-imagotag démontre une nouvelle fois la véritable dynamique de fond qui anime aujourd’hui la société et son marché, la digitalisation en profondeur étant un enjeu crucial pour les acteurs du retail (distribution physique)", avait alors souligné Louis-Marie de Sade, analyste chez EuroLand Corporate en réaction à cette performance de haut-vol.

Et tous les signaux sont au vert pour SES-Imagotag. Le groupe envisage toujours de réaliser cette année "un chiffre d'affaires annuel de plus de 600 millions d'euros et de poursuivre sa dynamique d'amélioration continue de la rentabilité". Pour 2023, SES-Imagotag reste optimiste. Le groupe précise que son carnet de commandes et les contrats confirmés en cours de négociation contractuelle couvrent d’ores et déjà plus de 80% de son objectif de 800 millions d'euros pour 2023, avant d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 2,2 milliards d'euros à horizon 2027.

Quadient renvoyé du SBF 120

Inversement, pour Quadient, c'est la relégation. Une mauvaise nouvelle qui s'ajoute pour l'ex-Neopost, et ce quelques jours après avoir averti sur ses résultats. Le spécialiste tricolore du matériel logistique et du traitement du courrier a dû revoir à la baisse ses perspectives annuelles après une performance trimestrielle jugée décevante. Le groupe a pâti d'une faible activité réalisée par les consignes colis aux Etats-Unis.

En Bourse, cet avertissement a été logiquement sanctionné. Le jour de la publication, Quadient avait alors signé la plus mauvaise performance de la cote parisienne avec une chute de près de 18% mardi. Le titre de la société créée en 1924 sous le nom de Société des Machines Havas (SMH) et longtemps spécialisée dans le traitement du courrier n'avait plus évolué à un tel niveau depuis la mi-novembre 2020.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse