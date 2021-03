Seche environnem. : Le résultat net pdg chute de 22,5%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le CA 2020 de Séché Environnement s'établit à 672,5 ME, en recul de 2,2% en variation brute par rapport à 2019. Le résultat opérationnel courant recule quant à lui de 0,6%, à 47,5ME. Le résultat net part du groupe s'élève à 13,8ME, soit une baisse de 22,5% par rapport à 2019.



'Le Groupe démontre une nouvelle fois la résilience de ses métiers, de ses marges opérationnelles et de sa génération de trésorerie', fait-il savoir, estimant 'atteindre, voire dépasser', ses objectifs 2020



Les perspectives sont 'favorables' en 2021, annonce Séché Environnementqui table sur une réduction progressive des impacts de la crise sanitaire avec la poursuite d'une croissance solide en France. Un retour aux niveaux d'activité d'avant crise sur l'ensemble des zones à l'International est aussi attendu, tout comme une reprise des investissements.



Pour 2022, Séché Environnement mise sur un chiffre d'affaires contributif entre 750 ME et 800 ME dont environ 30% à l'International.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.