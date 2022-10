Savencia : Sollicite l'UE pour le rapprochement avec Lagardère

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir sollicité la Commission européenne dans le cadre de son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère, en application du règlement européen sur le contrôle des concentrations.



Vivendi indique poursuivre l'étude du projet de cession d'Editis dans son intégralité, cession qui interviendrait principalement au travers d'une distribution des actions Editis à ses actionnaires et leur admission concomitante sur le marché d'Euronext à Paris.



Le Groupe Bolloré, actionnaire de référence de Vivendi, devrait céder l'ensemble des actions Editis ainsi reçues de manière à doter Editis d'un noyau actionnarial de référence et stable.



Pour pouvoir le cas échéant être mis en oeuvre, ce projet devra notamment être accepté par la Commission européenne et faire l'objet des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées.



' La notification de notre projet d'acquisition du groupe Lagardère auprès de la Commission européenne marque une étape importante dans notre objectif de créer un acteur mondial de l'édition. Dans le même temps, nous souhaitons assurer la pérennité et l'intégrité d'Editis sans bousculer les équilibres concurrentiels du marché de l'édition français', a commenté Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi.



