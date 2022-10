Savencia : Oddo réduit légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vivendi, avec un objectif de cours légèrement abaissé, de 12,5 à 12,3 euros, 'en raison de la baisse récente d'UMG'.



Le bureau d'analyses indique que le chiffre d'affaires de Vivendi au 3e trimestre est ressorti 'supérieur aux attentes en absolu' mais 'décevant chez Havas'.



'Nous restons convaincus que Vivendi devrait faire l'objet d'une opération de simplification ces prochains mois, possiblement une offre de Bolloré sur le groupe', estime le broker.



Selon Oddo, le titre Vivendi reste attractif, notamment au regard de cette dimension spéculative.



'Nos attentes sont inchangées suite à cette publication. Nous révisons un peu en baisse Groupe Canal+ (492 ME contre 499 ME) suite à la mauvaise performance de Studiocanal mais relevons Gameloft au regard de la très bonne performance T3', conclut l'analyste.



