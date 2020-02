Roy bk of scotland : Sera renommé NatWest cette année

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Scotland a annoncé son intention de renommer sa société NatWest.



Cette décision intervient alors que la banque a défini des 'ambitions importantes' dans ses domaines d'activité, dans le but de fournir 'des avantages importants' à ses clients, a déclaré le groupe dans un communiqué.



'Nous sommes encore trop compliqués pour nos clients', a déclaré le DG Alison Rose-Slade.'Une grande partie de la valeur potentielle de cette banque est enfermée dans des secteurs d'activité et des modèles commerciaux trop complexes et générant un rendement trop faible'.



RBS a déclaré qu'il adoptera désormais une 'approche disciplinée' des coûts, ciblant une réduction globale des coûts de 250 millions de livres cette année.



Malgré un 'marché difficile', la banque a dépassé tous ses objectifs financiers pour 2019, réalisant des réductions de coûts supérieures à l'objectif.



Son bénéfice d'exploitation est passé à 4,2 milliards de livres l'an dernier, contre 3,4 milliards de livres en 2018.



RBS a également déclaré vouloir rendre ses propres opérations neutres en CO2 en 2020 et qu'elle serait même positive d'ici 2025.



Cependant, ces annonces ont été accueillies avec scepticisme par les investisseurs, les actions de RBS chutent de plus de 6% en début de matinée à la Bourse de Londres.



