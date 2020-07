Roy bk of scotland : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Scotland (RBS) recule de près de 3% à Londres, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Crédit Suisse de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 175 à 140 pence sur le titre de la banque britannique.



'Nous pensons que les surprises sur les résultats seront limitées alors que les réductions de coûts sont intégrées dans le cours de Bourse, et que la redistribution des surplus de capitaux ne sera que graduelle', explique le broker dans une note sectorielle.



