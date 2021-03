Roche bobois : Hausse de +7,2% du résultat net pdg 2020

(CercleFinance.com) - Roche Bobois réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé de 266,0 ME en léger repli de -3,2% à taux de changes courants (-2,8% à taux de changes constants). ' Les activités de Roche Bobois ont globalement bien résisté dans toutes les zones géographiques ' indique le groupe.



La marge brute se maintient à 59,0% contre 59,2% au 31 décembre 2019. L'EBITDA courant ressort ainsi à 50,2 ME contre 45,9 ME, en progression de +9,4% par rapport au 31 décembre 2019.



Le résultat opérationnel s'inscrit à 17,1 ME contre 15,8 ME au 31 décembre 2019. Le résultat net part du Groupe s'élève à 10,0 ME contre 9,3 ME au 31 décembre 2019, en croissance de +7,2%.



' Le début d'année 2021 est également commercialement bien orienté avec un volume d'affaires en hausse de +7,7% sur les magasins en propre à fin février ' rajoute le groupe.



