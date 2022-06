Renault : Renault s'associe à Atos pour la collecte de données afin de réduire les coûts

PARIS (Reuters) - Renault s'est associé au groupe informatique Atos pour collecter et analyser des données, ont annoncé les deux entreprises mardi, dans le cadre d'une "collaboration stratégique" qui permettra au constructeur automobile de réaliser une économie de 200 millions d'euros par an.

Les deux entreprises françaises ont déclaré que leur partenariat en matière de données permettrait aux fabricants de collecter et de structurer les données des équipements industriels à grande échelle afin d'améliorer la performance opérationnelle et la qualité des produits.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Renault Group économise d’ores et déjà 80 millions d’euros par an et ambitionne de déployer cette solution dans ses 35 usines soit 22.000 équipements à horizon 2023 et de générer une économie de 200 millions d’euros par an", a précisé Renault.

(Reportage Sudip Kar-Gupta ; version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Copyright © 2022 Thomson Reuters