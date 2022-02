Renault : Renault renoue avec les bénéfices en 2021, marge plus forte que prévu

par Gilles Guillaume et Piotr Lipinski

PARIS (Reuters) - Renault a annoncé vendredi avoir renoué avec un bénéfice net de 888 millions d'euros en 2021, amorce d'un redressement pour le groupe au losange après deux années consécutives dans le rouge.

Le constructeur automobile français, qui a engagé une vaste restructuration pour réduire ses coûts fixes et se recentrer sur ses modèles et marchés les plus rémunérateurs, a également fait état d'une marge opérationnelle de 3,6%, bien supérieure à son objectif de 2,8% et en avance sur les 3% visés en 2023.

"Avec ces résultats 2021, Renault Group franchit une étape décisive de son redressement", a déclaré la directrice financière Clotilde Delbos cité dans un communiqué. "Cette performance est liée aux premiers succès de la stratégie du groupe, favorisant la valeur au volume, et à sa stricte discipline financière."

Renault avait accusé en 2020 une perte nette historique de 8,008 milliards d'euros, après un trou de 141 millions en 2019, alors sa première perte en dix ans.

Pour 2022, Renault prévoit une marge opérationnelle supérieure ou égale à 4% et un free cash-flow opérationnel de l'automobile supérieur ou égal à un milliard d'euros.

"Les prévisions sont en ligne, mais devraient être considérées comme un plancher minimum", commente Jefferies dans une note intitulée "du progrès".

A la Bourse de Paris, l'action Renault gagnait 4,58% à 38,005 euros à 9h11, évoluant au plus haut depuis avril 2021 et signant une des plus fortes hausses du CAC 40 (+0,26%).

Le groupe va continuer de donner la priorité à son redressement, puisqu'il a décidé de ne pas verser de dividende au titre de l'année écoulée, pour le troisième exercice consécutif, mais de rembourser par anticipation en 2022 un milliard d'euros du prêt garanti par l'Etat, qu'il compte solder fin 2023 au plus tard.

Dans la course à l'électrification, où son statut de précurseur avec Nissan a été ébranlé par les ambitions de Tesla ou de Vokswagen, Renault a confirmé son objectif que sa marque éponyme devienne 100% électrique pour les voitures en Europe en 2030.

Pour appuyer cette stratégie, il étudie un projet visant à rassembler ses activités et technologies électriques au sein d'une entité spécifique en France, tandis que les activités thermiques et hybrides basées hors de France seraient logées dans une autre entité.

L'environnement de marché restera affecté cette année par la hausse des prix des matières premières et par la crise des semi-conducteurs, avec une perte totale de production estimée à 300.000 véhicules, surtout au premier semestre, contre environ 500.000 l'an dernier.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame et Blandine Hénault)

Copyright © 2022 Thomson Reuters