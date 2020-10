Renault : Renault agrandit sa gamme électrique avec une voiture mi-berline, mi-SUV

MEUDON (Hauts-de-Seine) (Reuters) - Renault a dévoilé jeudi un concept car aux lignes sportives préfigurant un nouveau véhicule compact qui viendra prochainement agrandir sa gamme électrique, appelée à jouer un rôle central dans le redressement du constructeur automobile.

Pour sortir du rouge, le groupe au losange prépare, sous la houlette de son nouveau directeur général Luca de Meo, un revirement stratégique axé sur un renforcement de sa présence sur le segment compact en Europe, plus rentable que les petites voitures.

Il mise aussi sur l'électrique, dont il fut précurseur avec Nissan au début de la décennie passée.

La nouvelle voiture, dont la version définitive sera dévoilée en 2021, inaugure chez Renault la plateforme électrique CMF-EV de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi installée dans l'usine de Douai (Nord).

Le nom de la voiture, cousine du Nissan Ariya, n'a pas encore été rendu public, mais le concept car a été nommé "Mégane eVision" pour souligner l'importance du modèle compact presque trentenaire dans la stratégie future de Renault.

"Nous avons pris l'un de nos modèles les plus iconiques et l'avons conjugué au futur. Mégane eVision réinvente Mégane, et Renault réinvente Renault", a déclaré Luca de Meo dans un communiqué.

Sur un marché de plus en plus dominé par les SUV, le groupe au losange continue d'explorer une voie originale puisque le concept car dévoilé dans le Hangar Y de Meudon est un crossover coupé, comme le récent Renault Arkana.

Plus haut qu'une Volkswagen Golf, la berline de référence en Europe, plus bas qu'un Peugeot 3008, le SUV best-seller de PSA, la future Renault reprend toutefois les codes à la mode (grandes roues, flancs et capot sculptés, signature lumineuse haut de gamme).

"Grâce à la plateforme CMF-EV, les futurs véhicules électriques Renault offriront plus de modularité et d'habitabilité, sans avoir besoin d'être plus hauts ni plus longs", a expliqué le groupe dans son communiqué.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

