Renault : Nissan va investir près de 100 mds de yens dans Ampère

TOKYO (Reuters) - Nissan et Renault ont conclu jeudi un accord prévoyant que le constructeur japonais investira quelque 100 milliards de yens dans l'entité de technologies électriques et de logiciels Ampère du constructeur automobile français, rapporte vendredi le quotidien japonais Yomiuri.

Une annonce concernant cet accord sera bientôt faite, précise le journal, citant des personnes au fait de la question.

Le directeur de Nissan intégrera la nouvelle entité, indique encore Yomiuri.

Les deux groupes ont présenté en février nouvelle alliance basée sur une relation plus équilibrée et plus libre mais aussi sur une mutualisation accrue dans certaines régions du monde.

(Reportage Elaine Lies; version française Camille Raynaud)

