Quadient : Perspectives relevées pour l'exercice 2020

(CercleFinance.com) - Quadient annonce revoir à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2020 (clôture au 31 janvier 2021), indiquant que malgré l'impact de la crise de Covid-19 qui perdure, son niveau d'activité durant le quatrième trimestre se révèle meilleur qu'attendu.



'Cela confirme l'amélioration de la tendance commerciale enregistrée au troisième trimestre, principalement soutenue par la croissance plus forte du CA de l'activité Parcel Locker Solutions, impactant positivement la croissance organique du groupe', explique-t-il.



Le groupe prévoit ainsi en 2020, une baisse organique du chiffre d'affaires d'environ 8% (au lieu d'environ 9%), un EBIT courant entre 140 et 145 millions d'euros (inchangé) et un flux de trésorerie supérieur à 130 millions (au lieu de supérieur à 100 millions).



