Precia : Résultats publiés, CA en berne au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le Groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d'affaires de 62,6 millions d'euros au cours du premier semestre 2020, contre 67,8 millions un an plus tôt, soit une baisse de 7,8%.



Le résultat net part du groupe du semestre frôle les 2 millions d'euros (en baisse de 36,4 %) et représente 3,1 % du chiffre d'affaires, contre 4,6 % en 2019. Le résultat par action diminue lui aussi à 3,6 euros par action sur 6 mois (vs. 5,7 euros).



La trésorerie nette se maintient à 3,3 millions d'euros, au même niveau qu'en début d'exercice.



Le groupe estime que le CA de l'année devrait osciller entre 125 et 135 millions d'euros, sous réserve de l'évolution de la pandémie.



