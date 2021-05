Precia : Acquisition de Creative IT finalisée

(CercleFinance.com) - Le fabricant d'instruments de pesage Precia Molen indique avoir finalisé les négociations avec les actionnaires de Creative IT annoncées fin mars, permettant l'intégration effective de cette société au groupe à partir du 6 mai.



Pour rappel, Creative IT est un éditeur et intégrateur de logiciel de Manufacturing Execution System (MES) Qubes, basée à Lyon et qui a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros et un EBITDA supérieur à 25%.



