Plastic omnium : Va produire des réservoirs pour Ford

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium va développer et produire pour Ford des réservoirs hydrogène haute pression 700 bars de type IV pour équiper ses prototypes de camions de taille moyenne zéro-émission.



Plastic Omnium assurera le développement et la production des réservoirs hydrogène haute pression aux États-Unis dans son usine d'Adrian, Michigan.



' Le financement du programme SuperTruck 3 du Département de l'Énergie Américain vise à accélérer le développement des infrastructures pour véhicules électriques et à dynamiser les marchés de la mobilité hydrogène zéro-émission ', déclare John Dunn, Président Directeur-Général de Plastic Omnium New Energies Amériques.



