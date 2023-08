Plastic omnium : Titre en hausse, un analyste relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Plastic Omnium gagne près de 2% à Paris, aidé par une analyse de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'conserver' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 19 à 20,5 euros dans le sillage d'une séquence de BPA 2023-24 rehaussée de 8%.



'Le FCF de 2023 devrait se montrer robuste (sous-jacent à environ +330 millions d'euros selon nous) et le désendettement subséquent sera de plus aidé par un vent favorable de 54 millions d'euros (cession d'actifs immobiliers)', estime-t-il.



Le broker apprécie 'la transparence de la direction sur la feuille de route 'PO Lighting', selon laquelle les revenus pourraient plonger l'année prochaine, mais où les bénéfices pourraient ne pas s'éroder par rapport à 2023, aidés par les gains d'efficience en cours'.





