Plastic omnium : Stifel relève sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Plastic Omnium, voyant 'moins de catalyseurs sur le titre que sur ses pairs équipementiers', mais remonte son objectif de cours de 19 à 20,5 euros dans le sillage d'une séquence de BPA 2023-24 rehaussée de 8%.



'Le FCF de 2023 devrait se montrer robuste (sous-jacent à environ +300 millions d'euros selon nous) et le désendettement subséquent sera de plus aidé par un vent favorable de 54 millions d'euros (cession d'actifs immobiliers)', estime-t-il.



Le broker apprécie 'la transparence de la direction sur la feuille de route 'PO Lighting', selon laquelle les revenus pourraient plonger l'année prochaine, mais où les bénéfices pourraient ne pas s'éroder par rapport à 2023, aidés par les gains d'efficience en cours'.



