Plastic omnium : Stifel confirme son conseil à conserver

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le résultat d'exploitation ajusté et le fonds de roulement du 1er semestre 2022 ont dépassé de 15%/41% le consensus de la société (et de 32%/26% les attentes du Stifel) grâce à une solide réduction des coûts, des discussions en cours avec les équipementiers pour limiter l'impact de l'inflation, le contrôle des dépenses.



Au cours du premier semestre, le groupe a atteint une marge opérationnelle de 4,6%, soit 200 points de base de moins qu'au premier semestre 2021 souligne Stifel.



' Au-delà de la réduction des coûts, nous notons que la croissance organique s'est accélérée au 2ème trimestre (+8% contre -7% au 1er trimestre 22) ' indique le bureau d'analyses.



Stifel confirme son conseil à conserver sur la valeur avec un objectif de 19 E malgré un ' manque de visibilité au 2nd semestre sur les perturbations en cours.



Le groupe réitère ses prévisions pour l'exercice 2022, à savoir d'atteindre une marge opérationnelle ajustée de 5-6% et de générer un FCF de plus de 260 millions d'euros.



