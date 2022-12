Plastic omnium : Stifel abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Conserver mais abaisse son objectif de cour de 15,50E à 14,50E sur le titre Plastic Omnium.



' Nous avons encore réduit notre séquence de BPA 2022-24 de -22% en moyenne, en raison d'un contexte macroéconomique difficile et de l'intégration des entités nouvellement acquises ', explique l'analyste.



En ce qui concerne les revenus, le consensus table sur 8,2 milliards d'euros en 2022 et 9,4 milliards d'euros en 2023. ' Il nous semble que les récentes acquisitions ont donc finalement été intégrées , juge l'analyste, mais que le niveau de de rentabilité global est irréaliste. '



' Nous avons aligné nos prévisions pour 2022 (marge opérationnelle de 4,2%) sur les indications de la société concernant le nouveau périmètre et avons modélisé une compression supplémentaire de la marge au cours de la dernière année (marge de 3,6%) ', poursuit Stifel.



Et de conclure pour justifier son nouvel objectif de cours : ' Les attentes doivent d'abord être revues à la baisse avant toute reprise du cours de l'action. '



