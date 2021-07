Plastic omnium : Plastic Omnium renoue avec sa rentabilité d'avant crise et relève ses prévisions annuelles

(BFM Bourse) - L'équipementier automobile dévoile de solides résultats semestriels, presque au niveau de ceux des six premiers mois de 2019, et en profite pour rehausser légèrement ses perspectives sur l'ensemble de l'exercice 2021. Le marché applaudit.

L'équipementier automobile spécialisé dans les pièces de carrosserie (pare-chocs, modules blocs avant et arrière, réservoirs d'essence) et les systèmes de dépollution des véhicules décolle en Bourse mercredi matin, dans le sillage d'un solide premier semestre assorti d'une (légère) révision à la hausse des perspectives 2021. Au sommet d'un palmarès du SBF 120 en hausse de plus de 1%, le titre Plastic Omnium bondit de 8,4% à 27,4 euros vers 9h30, qui lui permet de ramener ses pertes à seulement -4,2% depuis le 1er janvier.

Cette progression intervient alors que la publication semestrielle du groupe révèle notamment un redressement de sa marge opérationnelle, aussi bien sur un an (la marge était nettement négative au premier semestre 2020) et par rapport au précédent semestre (elle était 5,7% sur la seconde moitié de l'exercice 2020). Entre janvier et juin 2021, cette marge a en effet atteint 6,2%, proche de son niveau pré-pandémie (6,6% au premier semestre 2019).

"Nous avons retrouvé, dès le 1er semestre 2021, notre rentabilité d’avant crise, malgré les perturbations opérationnelles créées par les pénuries de composants chez nos clients et la hausse [du prix] des matières premières" se félicite le directeur général de Plastic Omnium Laurent Favre.

Cette poursuite du rebond de la performance opérationnelle, avec un bénéfice opérationnel qui s'inscrit à 234 millions d'euros contre 281 millions un an plus tôt, s'accompagne en outre d'une forte croissance de l'activité. Le chiffre d'affaires économique -qui correspond aux revenus consolidés du groupe plus le chiffre d’affaires de ses co-entreprises à hauteur de leur pourcentage d’intérêt- s'élève à 4,14 milliards, se rapprochant lui aussi de son niveau d'avant crise (4,5 milliards au premier semestre 2019). "Ce chiffre d’affaires est amputé d’un montant estimé à 550 millions d’euros, correspondant aux pertes de production liées aux arrêts de chaines des constructeurs automobiles du fait de la pénurie de composants électroniques" ajoute le groupe, sous-entendant que ses ventes auraient autrement atteint un record.

La marge opérationnelle de Plastic Omnium Industries -hors co-entreprises- s’élève à 7,6% du chiffre d’affaires (72,3% des revenus totaux du groupe).

Fort de cette solide publication, l'équipementier rehausse à la marge ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2021, et s'attend à une marge opérationnelle d'au moins 6% du chiffre d'affaires (contre 6% précédemment) ainsi qu'à une génération de flux de trésorerie libre "significativement supérieure à 220 millions d'euros" (contre "plus de 220 millions d’euros" auparavant). Il table par ailleurs toujours sur un "fort rebond" de son chiffre d'affaires en 2021. Ces prévisions sont fournies sur la base d’une production automobile mondiale de 77 millions de voitures pour l’ensemble de l’année 2021, soit un second semestre équivalent au premier en volumes et toujours affecté par les pénuries de composants électroniques et par les tensions sur les matières premières.

"Le marché automobile accélère sa transformation ; Plastic Omnium aussi, en enrichissant son portefeuille de clients, son carnet de commandes et son offre technologique. Les objectifs que nous nous fixons en matière extra-financière contribuent également à notre ambition" souligne Laurent Favre. Le communiqué publié par le groupe rappelle qu'en la matière, sa feuille de route en vue d'atteindre la neutralité carbone sera détaillée au cours du second semestre.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse