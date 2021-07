Plastic omnium : Relèvement des objectifs annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium indique relever ses prévisions pour l'année 2021, visant désormais une marge opérationnelle d'au moins 6% du chiffre d'affaires et une génération de cash-flow libre significativement supérieure à 220 millions d'euros.



Au premier semestre, l'équipementier automobile a réalisé un résultat net part du groupe de 142 millions d'euros, après une perte de 404 millions un an auparavant, pour une marge opérationnelle à 6,2% du chiffre d'affaires, contre -3,9% un an auparavant.



Le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium s'établit sur les six premiers mois de l'année, à 4,14 milliards d'euros, en forte progression de 31,9% à périmètre et changes constants par rapport au premier semestre 2020.



