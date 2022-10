Plastic omnium : Progression de 33% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium affiche un chiffre d'affaires économique de 2,38 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022, soit une progression de 32,6% (+22,4% à périmètre et changes constants) contre une évolution de la production automobile de 28,8%.



Sur les neuf premiers mois de 2022, l'équipementier automobile revendique un CA économique en hausse de 7,2% à pcc, contre une hausse de la production automobile mondiale de 8,3%, avec des surperformances en Europe, Amérique et Asie hors Chine.



Faisant part aussi de prises de commandes significatives dans l'hydrogène, Plastic Omnium confirme ses perspectives financières à périmètre constant 'malgré un contexte de marché toujours perturbé, grâce à sa solidité financière et sa capacité d'adaptation'.



