Plastic omnium : Plombé par son abaissement d'objectifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium lâche 4%, à la suite de l'abaissement par l'équipementier automobile de ses prévisions financières pour l'année en cours, dans le sillage de la récente révision en baisse par IHS Markit de ses prévisions de production automobile mondiale.



Pour une production automobile mondiale pour 2021 attendue entre 71 et 73 millions de véhicules, le groupe n'attend plus qu'un chiffre d'affaires 'en croissance', une marge opérationnelle entre 4 et 5% du CA et un cash-flow libre d'au moins 220 millions d'euros.



Réagissant à cet avertissement qu'il juge 'significatif mais pas étonnant', Oddo BHF réduit son objectif de cours de 34 à 30 euros, mais réaffirme son opinion 'surperformance', le bureau d'études se situant désormais en ligne avec les objectifs de la direction.



De même, s'il abaisse son objectif de cours de 38 à 34 euros, Invest Securities reste à 'achat', soulignant que 'la sous-performance relative du titre depuis début 2021 s'est creusée depuis la fin août avec des multiples nettement sous leurs moyennes cinq ans'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.