Plastic omnium : Pertes de -404 ME au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires économique s'établit à 3 233 millions d'euros, en baisse de 29,9% par rapport au 1er semestre 2019 (-29,5% à périmètre et change constants). Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 2 962 millions d'euros au 1er semestre 2020, en baisse de 30,6% (-30,3% à périmètre et change constants).



L'EBITDA s'élève à 171 millions d'euros au 1er semestre 2020 (soit 5,8% du chiffre d'affaires consolidé) contre 511 millions d'euros et 12,0% du chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2019.



Le Groupe a enregistré 313 millions d'euros de charges non-courantes au 1er semestre 2020.



Au 30 juin 2020, le résultat net part du Groupe, hors dépréciations d'actifs nettes d'impôts, s'élève à -179 millions d'euros. Après ces dépréciations, il s'établit à -404 millions d'euros.



Le groupe s'attend au 2nd semestre 2020 à une marge opérationnelle d'au-moins 4%, un EBITDA d'au-moins 10%, un cash-flow libre d'au-moins 250 millions d'euros.



Pour l'ensemble de l'année 2020, le groupe prévoit une surperformance du marché d'au-moins 5 points, un EBITDA supérieur à 8% du chiffre d'affaires consolidé et une marge opérationnelle positive.



