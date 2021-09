Plastic omnium : Partenariat pour le stockage d'hydrogène

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom et Plastic Omnium annoncent avoir signé un protocole d'accord portant sur le développement de systèmes de stockage d'hydrogène haut de gamme destinés au secteur ferroviaire, en combinant leurs capacités et savoir-faire complémentaires.



A l'issue des phases de développement déjà initiées par une équipe spécifique, les deux partenaires pourront lancer des solutions de stockage d'hydrogène et ceci dès 2022 pour des trains régionaux en France et en Italie.



'Ces trains pourront effectuer des voyages directs sur des lignes non électrifiées sans recourir aux énergies fossiles, tout en répondant aux défis du développement durable', soulignent les deux groupes d'équipements pour les transports.



