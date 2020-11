Plastic omnium : Oddo confirme son conseil après le CMD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le CMD autour de l'hydrogène organisé, hier, par Plastic Omnium, a conforté Oddo dans l'idée que l'équipementier ferait clairement partie des principaux acteurs au niveau mondial.



' Le groupe a révisé en hausse ses objectifs S2 2020 et annoncé des premiers objectifs 2021 relativement en ligne avec nos attentes, mais supérieurs de 20% au consensus ' indique l'analyste.



' Le groupe a également indiqué viser en 2021 une rentabilité et un FCF de retour aux niveaux de 2019, suggérant un EBIT > 20% aux attentes actuelles (EBIT 2019 de 511 ME, Oddo BHF à 527 ME mais consensus à 412 ME) '.



Oddo confirme son opinion à l'achat sur la valeur avec un objectif relevé à 32 E (contre 26 E).



' A court/moyen terme, nous ressortons confortés dans notre opinion qui est que l'équipementier figure parmi les mieux placés pour tirer profit de l'amélioration de l'environnement grâce à l'important travail sur les coûts réalisé ' rajoute le bureau d'analyses.



' Ces éléments, conjugués à la situation opérationnelle et financière très saine (progression des marges, FCF), ne nous semblent pas encore correctement reflétés dans la valorisation '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.