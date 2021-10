Plastic omnium : Oddo confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a publié, hier, un chiffre d'affaires du 3ème trimestre en baisse de 16% en organique au niveau consolidé (-14% en économique). Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à Surperformance avec un objectif de cours de 30 E.



' Nous attendons un rebond opérationnel et financier (EBIT en hausse de >50%e en 2022, FCF en hausse de 35%e) d'autant plus significatif que PO a accentué ses efforts de réduction de coûts et de flexibilisation au cours des derniers mois ' indique Oddo



' Le T4 resterait difficile avec une visibilité encore réduite et une forte volatilité sur le mois d'octobre. Le groupe devrait enregistrer un carnet de commandes record cette année, un signal que nous jugeons très favorable pour les perspectives futures ' souligne Oddo suite à une conférence téléphonique avec le groupe.



' Plastic Omnium a pleinement confirmé ses objectifs annuels, à savoir : 1/ un CA en croissance; 2/ une MOP comprise entre 4-5% du CA (vs 6.2% au S1, suggérant un S2 de 3.0-3.5%); 3/ un FCF > 220 ME. Le consensus et nous-mêmes nous situons en ligne avec ces objectifs (haut de fourchette) ' rajoute l'analyste.



