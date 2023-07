Plastic omnium : Oddo BHF relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Plastic Omnium et relève son objectif de cours de 21 à 24 euros, au lendemain d'une publication qui selon lui 'a confirmé le très bon début d'année' pour l'équipementier automobile.



Le bureau d'études estime que la poursuite de l'amélioration de l'environnement et les efforts sur l'opérationnel devraient lui être bénéfiques et conduire à une poursuite sur le second semestre de la progression séquentielle observée depuis l'an dernier.



'Plastic Omnium nous semble toujours l'un des équipementiers les mieux positionnés cette année, mais aussi au-delà avec une direction stratégique très claire et bien exécutée, d'autant plus face à une valorisation que nous jugeons encore attractive', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.