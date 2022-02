Plastic omnium : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Plastic Omnium mais abaisse son objectif de cours sur le titre, passant de 30 à 25 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que la publication des résultats annuels a permis de confirmer que l'équipementier avait beaucoup souffert de l'environnement difficile au second semestre mais que la priorité accordée à la gestion du cash restait pleinement d'actualité.



Oddo précise que ses estimations opérationnelles (CA, EBIT) ressortent relativement inchangées (légère baisse des BPA lié à des ajustements d'impôts et autres).



'Si l'environnement à court terme nous semble toujours fragile pour les équipementiers, Plastic Omnium nous semble toujours l'un des acteurs les mieux gérés parmi ces derniers et à même de profiter du rebond attendu sur la deuxième partie de l'année et en 2023', souligne le broker.



Les perspectives 2022 sont toutefois perçues comme 'très prudentes' par Oddo et 'à considérer comme un plancher', les objectifs financiers 2022 s'appuyant sur une production automobile en hausse de ' seulement ' 4%, soit une décote de prudence de 5 pts par rapport à IHS/ODDO BHF (+9%).



