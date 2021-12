Plastic omnium : Objectifs fixés pour la neutralité carbone

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce viser la neutralité carbone en 2025 sur les émissions liées à ses activités opérationnelles, c'est à dire les scopes 1 (émissions provenant des actifs du groupe) et 2 (émissions liées aux achats d'énergie).



'En 2020 ces deux scopes représentaient 1% des émissions totales du groupe, la neutralité carbone permettant la réduction de près de 500.000 tonnes de CO2 en 2025', souligne l'équipementier automobile.



Il vise aussi une réduction de 30% de l'ensemble des émissions de CO2 du scope 3 en 2030, y compris celles liées à l'usage des produits vendus (émissions en amont et en aval de son activité) soit une réduction des émissions de CO2 de 13 millions de tonnes en 2030.



