Plastic omnium : Nouveau rebond, gagne 8% en 4 séances

(CercleFinance.com) - Le titre enregistre une 4ème séance de hausse avec un gain de près de 8%.



Plastic Omnium a annoncé hier s'engager à atteindre la neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 d'ici 2025 et à réduire le scope 3 de 30% en 2030. Suite à cette présentation, Oddo confirme son conseil à Surperformance avec un objectif de cours de 30 E.



' Dans un premier temps, le groupe souhaite optimiser l'empreinte carbone des sites. Sur une majorité d'entre eux, un programme a été lancé, dont l'objectif est de réduire de 12% la consommation d'énergie d'ici 2025, pour un investissement de 40 ME, avec un payback inférieur à 3 ans ' indique Oddo.



' En parallèle, le groupe va augmenter la part de ses achats d'électricité renouvelable pour être proche de 100% en 2025 '.



Oddo souligne que le groupe s'est engagé à collaborer et nouer des partenariats avec ses fournisseurs pour réduire l'impact carbone des produits et solutions de sa chaîne de valeur.



