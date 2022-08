Plastic omnium : L'UE approuve l'achat de Lighting Systems

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de la division Lighting System de Varroc, basée en Allemagne, par Plastic Omnium SE, basée en France.



Varroc Lighting Systems est un groupe de sociétés opérant à l'échelle mondiale, spécialisé dans le développement, la fabrication et la vente de lampes extérieures pour des véhicules légers.



Plastic Omnium fabrique et fournit des composants et des modules automobiles principalement pour des véhicules légers à l'échelle mondiale.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



