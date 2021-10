Plastic omnium : Invest Securities reste à achat après le CA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son opinion 'achat' et son objectif de cours de 34 euros sur Plastic Omnium, au lendemain d'une publication de l'équipementier automobile au titre du troisième trimestre ressortie sous les attentes.



Le bureau d'études note cependant que les guidances 2021 restent inchangées par rapport à l'avertissement du mois de septembre qui avait induit une révision de ses attentes de BNA 2021/23 de -33,1%/-23,3%/+0%.



'La sous-performance relative du titre depuis début 2021 commence à se corriger (+1,6% sur un mois) avec des multiples qui sont, en dépit de nos BNA abaissés, nettement sous leurs moyennes cinq ans', pointe en outre l'analyste.



