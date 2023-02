Plastic omnium : Invest Securities relève sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Plastic Omnium avec un objectif de cours relevé de 17,2 à 24,3 euros, au lendemain d'une publication pour 2022 qui 'marque un net changement de ton avec un message plus confiant sur 2023 et 2024'.



'Le positionnement du groupe sur les nouveaux métiers en forte croissance nous conduit à relever nos estimations de croissance du CA', indique l'analyste, dont les BNA attendus pour 2023-24 sont relevés de +7,7%/+13,6%.



Invest Securities met aussi en avant un dividende porté à 0,39 euro par action, soit un taux de distribution, soutenu par le free cash-flow, désormais guidé à moyen terme à 30/35% contre 25% précédemment.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

