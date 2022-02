Plastic omnium : Invest Securities réitère son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le 4ème trimestre 2021 a encore été difficile mais le groupe s'est ajusté au maximum possible pour annoncer des résultats 2021 dans le bas de la guidance de marge EBITA/CA entre 4% et 5%.



' La réduction du dividende n'est pas un signe de méfiance sur 2022, au contraire! Les guidances 2022 indiquent un rebond modéré et prudent de la marge d'EBITA entre 5% et 6% ' indique Invest Securities.



' Nos estimations de CA et de marge sont maintenues et nos BNA 2022/23/24 sont stables. Notre objectif de cours ressort toujours à 34E. Les multiples demeurent nettement sous la moyenne 5 ans avec des PE 22/23/24e de 7,9x/6x/5,1x pour une moyenne de 12,6x ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities réitère son opinion achat sur le titre.



