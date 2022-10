Plastic omnium : Invest Securities réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Plastic Omnium avec un objectif de cours abaissé de 21 à 17,2 euros, après une publication trimestrielle en ligne, 'occasion pour le groupe de dévoiler l'impact de ses croissances externes'.



'Si les guidances 2022 hors croissance externe sont confirmées, les guidances post acquisitions sont impactées', note l'analyste, soulignant ainsi que la marge d'EBITA perd un point environ et que le FCF est impacté de -130 millions d'euros, mais reste positif.



'La visibilité 2023 reste faible, mais le levier de Varroc devrait aider à préserver une amélioration limitée de la marge d'EBITA', poursuit Invest Securities, qui revoit ses attentes de BNA pour l'équipementier automobile de -12,5%/+4,8%/+4%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.