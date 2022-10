Plastic omnium : Invest Securities réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son conseil 'achat' sur Plastic Omnium avec un objectif de cours abaissé de 23 à 21 euros, après une visite sur le site d'Elringklinger à Dettingen qui a permis à la direction de faire un point global sur ses activités hydrogène à horizon 2030.



L'analyste juge les guidances 2030 fortement solidifiées par les contrats conquis depuis quelques mois et se fait une idée plus précise de la trajectoire qui mènera ces activités à un CA 2030 de plus de trois milliards d'euros et une marge d'EBITA de plus de 10%.



'En complément, pour le court terme la publication trimestrielle du 25 octobre devrait confirmer les guidances 2022 alors que la visibilité 2023 reste faible. Mais l'action se traite en dessous de 15 euros en chute de 21% sur un mois', ajoute-t-il.



