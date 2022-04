Plastic omnium : Invest Securities abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a publié hier matin un CA au 1er trimetre 2022 en baisse de -7,3% contre un recul du marché au 1er trimestre 2022 de -4% souligne le bureau d'analyses.



' Le CA est ressorti à 1 891mE en ligne avec les attentes avec des perspectives T2 et S2 vues par le groupe moins négative ce qui, en dépit de l'aggravation des vents contraires mettant les marges sous pression conduit le groupe à réitérer ses guidances 2022 mais maintient ' une surveillance étroite ' du contexte ' indique Invest Securities.



' Nos estimations de CA et de marge sont abaissées et nos BNA 2022/23/24e reculent de -13%/-19%/-12% ' rajoute l'analyste.



Invest Securities abaisse son objectif de cours à 28E (contre 34E) et réitère son opinion à l'achat sur le titre.



