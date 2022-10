Plastic omnium : Finalise l'achat de Varroc Lighting Systems

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce avoir finalisé avec Varroc Engineering Limited l'acquisition de son activité d'éclairage automobile, Varroc Lighting Systems (VLS), pour une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros, revue à la baisse de 80 millions d'euros pour tenir compte d'un environnement de marché dégradé.



Varroc Lighting Systems (VLS), fournisseur de premier rang de systèmes d'éclairage automobile a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 0,8 milliard d'euros en 2021.



' Avec cette acquisition, Plastic Omnium devient un acteur de premier plan sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'éclairage grâce à une large gamme de produits, des composants jusqu'aux phares complets, et à une présence géographique équilibrée dans les pays à coûts compétitifs', a déclaré Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium.



'Plastic Omnium peut désormais proposer une solution unique et différenciante grâce aux synergies entre l'éclairage et nos activités pare-chocs et modules avant', a-t-il conclu.



