Plastic omnium : En berne après des trimestriels décevants

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium recule de plus de 6% après l'annonce d'un chiffre d'affaires économique en baisse de 3,1% à 2.097 millions d'euros pour le troisième trimestre 2020, ainsi que la confirmation de ses objectifs pour l'ensemble de l'année.



'Cette publication devrait décevoir compte tenu d'une surperformance moindre mais surtout de l'absence de relèvement de guidance malgré un environnement objectivement meilleur', estimait ce matin Oddo BHF.



Le bureau d'études confirmait néanmoins son opinion 'achat' et son objectif de cours de 26 euros sur le titre, conseillant de 'profiter de la baisse probable du jour' après cette publication de l'équipementier automobile 'moins solide qu'espéré'.



