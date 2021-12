Plastic omnium : Développe son activité hydrogène

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium New Energies, nouvelle division du Groupe spécialisée dans la mobilité hydrogène, poursuit sa montée en puissance.



La division compte aujourd'hui 300 personnes, dont plus de 200 ingénieurs et chercheurs pour accompagner ses ambitions de croissance et atteindre son objectif de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030.



' Depuis 2015, la division a investi environ 300 millions d'euros pour disposer aujourd'hui des compétences, du portefeuille produits et des capacités de production à même de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur hydrogène ' indique la direction.



' La création d'une division hydrogène dotée d'équipes, de capacités industrielles et commerciales dédiées marque une nouvelle étape de la stratégie du Groupe, illustrant sa volonté d'accélérer son développement à l'international après ses récents succès commerciaux, notamment avec Hyundai et Alstom ' conclut Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium.



