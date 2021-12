Plastic omnium : Deux nominations chez New Energies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce l'arrivée de deux dirigeants au sein de sa division New Energies, à savoir celle de Laurent Carme en tant que directeur des opérations, depuis le 22 novembre, et celle de Ken Wang comme directeur général Asie, à compter du 1er décembre.



Avant de rejoindre l'équipementier automobile, Laurent Carme était jusqu'à présent directeur général de McPhy Energy, société partenaire de Plastic Omnium dans les équipements de production et de distribution de l'hydrogène.



De son côté, Ken Wang était précédemment vice-président Chine, et directeur général de la zone Chine Sud pour Air Products and Chemical, société spécialisée dans les gaz industriels et l'énergie propre.



