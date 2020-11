Plastic omnium : Deutsche Bank n'est plus à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) -Deutsche Bank a révisé sa notation sur le titre Plastic Omnium, passant de 'achat' à 'conserver'. Dans le même temps, l'analyste relève son objectif de cours à 27 euros, contre 20 euros précédemment.



Le broker souligne d'ailleurs que les nouvelles directives sont 'clairement au-dessus des attentes du marché et impliquent une forte reprise à venir'.



En élargissant sa gamme complète d'hydrogène, Plastic Omnium diversifie son portefeuille et 'entre dans la course pour devenir un leader du marché', estime Deutsche Bank.





