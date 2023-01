Plastic omnium : Création de l'activité OP'n Soft

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - À l'occasion de sa participation au CES de Las Vegas, Plastic Omnium annonce créer OP'n Soft, nouvelle activité dédiée au développement des logiciels pour ses produits et services, qui rassemblera 120 collaborateurs dès 2023, et plus de 250 en 2025.



Avec cette création, l'équipementier automobile accélère le développement de son activité logicielle, en particulier dans l'éclairage intérieur et extérieur, l'électrification batterie et hydrogène, et les systèmes d'aides à la conduite.



'OP'n Soft va permettre à Plastic Omnium de proposer des solutions et des services intégrés uniques à ses clients, tels que la fusion software des données radar et des technologies d'éclairage', souligne son directeur général Laurent Favre.



