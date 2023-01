Plastic omnium : Création d'une coentreprise avec Rein

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium et Rein, filiale de Shenergy Group, annoncent la création d'une coentreprise à 50/50 à Shanghai.



Cette société va produire et commercialiser des systèmes de stockage d'hydrogène haute pression de types III et IV2 destinés au marché chinois des véhicules commerciaux.



' Cette coentreprise permet aux deux partenaires de profiter pleinement du leadership technologique de Plastic Omnium dans le domaine des réservoirs hydrogène haute pression et de bénéficier de l'empreinte industrielle de Rein dans la fabrication de systèmes de transport et de stockage hydrogène dédiés au marché chinois ' indique le groupe.



' Ce partenariat permet donc à Plastic Omnium de franchir une nouvelle étape de développement sur le marché chinois des véhicules utilitaires hydrogène. Nous nous dotons des capacités de production nécessaires pour saisir toutes les opportunités et devenir l'un des grands gagnants de la transformation de la mobilité ' a déclaré Laurent Favre, Directeur-Général de Plastic Omnium.



