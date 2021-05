Plastic omnium : Contrat remporté par EKPO auprès d'AEDS

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium indique que sa coentreprise EKPO Fuel Cell Technologies (dont il détient 40% du capital) vient de signer avec AE Driven Solutions (AEDS), un contrat exclusif pour la fourniture de piles à combustibles de type NM5-evo.



'Parfaitement adapté aux besoins de performance, de durabilité et de stabilité d'AEDS, la pile à combustible d'EKPO assure une intégration système idéale et offre une solution de propulsion respectueuse de l'environnement dans l'espace urbain', explique-t-il.



L'équipementier automobile ajoute que ce contrat pluriannuel représente une valeur totale prévisionnelle de plusieurs dizaines de millions d'euros, et que le lancement de la production en série est programmé pour le premier semestre 2022.



