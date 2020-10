Plastic omnium : Coentreprise créée avec ElringKlinger

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium fait part de la création d'une coentreprise baptisée EKPO Fuel Cell Technologies, détenue à 60% par ElringKlinger et à 40% par Plastic Omnium, coentreprise qui développera et produira en série des piles à combustible.



ElringKlinger apportera son activité de piles à combustible à cette société, dont la capacité de production annuelle, pouvant initialement atteindre 10.000 unités par an, sera progressivement augmentée en fonction du carnet de commandes.



De son côté, Plastic Omnium investira 100 millions d'euros dans la nouvelle entreprise, pour 'accélérer l'innovation, développer de nouvelles opportunités commerciales et augmenter les capacités de production'.



