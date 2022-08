Plastic omnium : Clôture l'acquisition de 100% d'ACTIA Power

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce la clôture de l'acquisition, entièrement autofinancée, de 100% d'ACTIA Power, division du Groupe ACTIA pour une valeur d'entreprise de 52,5 millions d'euros.



ACTIA Power sera consolidée dans les comptes de Plastic Omnium à compter du 1er août 2022.



ACTIA Power a réalisé un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2021. La société est spécialisée dans la conception, la fabrication de batteries embarquées, d'électronique de puissance et de systèmes d'électrification destinés à la mobilité électrique des camions, bus, cars, trains et engins de chantier.



Cette acquisition devrait permettre au groupe de répondre aux besoins de l'ensemble des véhicules à combustion et électriques, qu'ils soient hybrides, hybrides rechargeables, à batterie ou à pile à combustible.



Plastic Omnium bénéficiera en outre d'une nouvelle plateforme technologique et de capacités de R&D de pointe dans la conception de composants électroniques, de systèmes de stockage et de gestion d'énergie électrique.



