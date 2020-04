Plastic omnium : Baisse de -4,4% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires économique s'établit à 2 137 millions d'euros au 1er trimestre 2020, en baisse de -4,4% par rapport au 1er trimestre 2019 et de -4,8% à périmètre et change constants.



Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 2 029 millions d'euros, en baisse de -2,2% et de -2,7% à périmètre et change constants par rapport au 1er trimestre 2019.



Les activités de production Plastic Omnium Modules et d'assemblage Plastic Omnium Modules sont en baisse respectivement de 5,1% et 3,9% à périmètre et change constants sur le trimestre.



Plastic Omnium prévoit un recul de la production automobile mondiale de l'ordre de 35% au 1er semestre 2020, soit une perte de production d'environ 15 millions de véhicules.



' Compte tenu de l'effet systémique de la pandémie de Covid-19, le Groupe présentera de nouveaux objectifs financiers pour l'année 2020 dès que la visibilité sera suffisante sur le calendrier de reprise des chaînes de production de ses 93 clients automobiles dans le monde ' indique le groupe.



