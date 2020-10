Plastic omnium : Baisse de 3,1% du CA économique trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium affiche un chiffre d'affaires économique en baisse de 3,1% à 2.097 millions d'euros pour le troisième trimestre 2020, surperformant de 1,2 point une production automobile mondiale en décroissance ramenée à 4,3%.



Sur les neuf premiers mois de 2020, le CA économique s'établit à 5.330 millions, en baisse de 22,2% (-20,9% à changes constants) surperformant la production automobile mondiale de trois points, tirée par Plastic Omnium Modules.



Plastic Omnium confirme pour le deuxième semestre une marge opérationnelle d'au-moins 4%, un EBITDA d'au-moins 10% et un cash-flow libre d'au-moins 250 millions d'euros, et pour 2020 un EBITDA supérieur à 8% du CA consolidé et une marge opérationnelle positive.



